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Купаться в фонтанах опасно для здоровья, считает Роспотребнадзор

Общество, 18:43 30 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями, сообщает Роспотребнадзор.

Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Фонтаны являются элементами благоустройства города и служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности. В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается по требованиям предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов.

Кроме того, существует опасность травмирования вследствие падения и получения электротравм, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

Взрослые и дети должны знать и соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений в фонтанах, в качестве спасения от жары, и не подвергать себя риску заражения и получения травм.

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# Роспотребнадзор , фонтанты

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