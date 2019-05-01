Социальная политика в действии: в регионе растет рождаемость и продолжительность жизни

| Фото: nalog.ru | Фото: nalog.ru

1 тыс. 317 семей, имеющих трех и более детей, бесплатно получили земельные участки в Тюменской области в 2018 году. Губернатор Александр Моор, выступая на заседании областной думы, отметил, что в регионе действует комплекс мер по поддержки семьи, материнства и детства.

"В 2018 году родилось 20 тысяч 717 детей. Увеличилось количество многодетных семей. В области обеспечено предоставление федеральных и региональных мер социальной поддержки семьям с детьми. В области 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях", - уточнил он.

По словам губернатора, более 195 тыс. детей охвачены организованными формами отдыха и оздоровления.

В работе со старшим поколением в Тюменской области применяют социальные технологии, которые позволяют пожилым гражданам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, чувствовать себя комфортно.

"Социальные технологии направлены на организацию долговременного ухода за нуждающимися гражданами и создание условий для активного долголетия. Ежегодно обслуживание на дому получают более семи тысяч человек, из них полторы тысячи охвачены технологиями, позволяющими проживать в привычных домашних условиях. В дома-интернаты направляются, в основном, одинокие тяжелобольные граждане. Все 15 домов-интернатов находятся в нормативном состоянии, очередь в стационарные учреждения отсутствует уже на протяжении восьми лет", - пояснил Моор.

За 2018 год число граждан старшего возраста-участников проектов активного долголетия увеличено вдвое. 40% жителей области старшего возраста участвует в проектах "Университет третьего возраста", "Школа активного долголетия", программах по повышению компьютерной и финансовой грамотности, вовлечены в занятия спортом. Развивается "серебряное" добровольчество.

"В сфере социального обслуживания развивается негосударственный сектор: работают 35 негосударственных поставщиков социальных услуг, что составляет 42,7% от общего количества поставщиков. Привлечение на рынок СОНКО позволяет повысить качество услуг за счет развития конкуренции и обеспечить их доступность для старшего поколения", - резюмировал он.