31 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут в городской прокуратуре (ул. Даудельная, 1) начнется личный прием жителей города первым заместителем прокурора Тюменской области Руфатом Биктимеровым.

В Тюмени в 13 часов в тюменском сквере Тружеников тыла начнется областная патриотическая акция "Сирень Победы".

В Тюмени в 14 часов в пространстве "Точка кипения" (ул. Республики, 142) начнется дизайн-сессия "Будущее Гилевской рощи".

В Тюмени в 15 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, ауд. 208) начнется семинар для родителей и подростков "Выбор профессии— выбор будущего".

В Тюмени в 17 часов на Мысу в сквере "Корабельный" начнется праздник соседей.

В Тюмени пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший водитель автобуса".

В Ялуторовске пройдет День Тюменской областной думы, посвященный "Социально-экономическому развитию города.

В с. Каскара Тюменского района в ДК "Юность" (ул. Ленина, 7) пройдет акция "Портфель первокласснику".

В п. Богандинский Тюменского района пройдет День соседей.

В Юргинском районе пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию муниципалитета.

Этот день в истории:

1578 - итальянский археолог Антонио Босио обнаружил в Риме древние христианские катакомбы.

1787 - В Англии организован первый в мире крикетный клуб.

1815 - провозглашено создание Нидерландского королевства.

1863 - открылось пароходство на Енисее.

1879 - в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога.

1884 - доктор Джон Харви Келлог запатентовал пшеничные хлопья.

1891 - во Владивостоке состоялась закладка Транссибирской магистрали.

1937 - В Советскую Россию вернулся писатель Александр Куприн.

1987 - в Лондоне впервые исполнен концерт для самого большого в мире барабана диаметром 3,96 м.

1991 - Министерство юстиции России зарегистрировало устав Русской православной церкви.