Тюменские предпенсионеры могут рассчитывать на ряд льгот

Виталий Левенков | Фото: ИА "Тюменская линия" Виталий Левенков | Фото: ИА "Тюменская линия"

Людям предпенсионного возраста гарантирован целый ряд льгот. Об этом еще раз напомнил заместитель управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Право на предпенсионные льготы определяются индивидуально, -отметил он. - В большинстве случае оно появляется за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. В 2019 году льготами могут воспользоваться женщины 51 года и старше и мужчины 56 лет и старше".

Федеральные льготы предполагают освобождение от имущественных и земельных налогов, два дня в год на диспансеризацию с сохранением заработной платы, выплату пенсионных накоплений, гарантии трудовой занятости, бесплатное профессиональное переобучение, повышенное пособие по безработице в размере 11 тыс. 280 рублей в месяц.

Для получения льгот необходимо подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу: налоговую службу, центр занятости или социальной защиты. Справку, подтверждающую статус предпенсионера, при необходимости можно получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или в клиентских службах и управлениях ПФР.

Борис Олейник