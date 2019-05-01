Дополнительные средства на санаторно-курортное лечение предпенсионеров выделит ФСС

Динара Поштаренко | Фото: ИА "Тюменская линия" Динара Поштаренко | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дополнительные средства на санаторно-курортное лечение предпенсионеров выделяет Фонд социального страхования.

Работодатели могут использовать до 30 % от сумм, уплаченных ими в Фонд социального страхования на профилактику производственных рисков, если они направят эти дополнительные средства на санаторно-курортное лечение своих работников предпенсионного возраста.

Об этом на пресс-конференции "Работники – предпенсионного возраста. "Меры государственной поддержки" в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила исполняющая обязанности управляющего Тюменским региональным Фондом социального страхования Российской Федерации Динара Поштаренко.

"Раньше работодателям разрешалось использовать до 20 процентов от этих сумм, - пояснила она. - При этом они должны соблюсти порядок предоставления пакета документов для возмещения стоимости путевок за счет средств фонда до 1 августа 2019 года".

На сегодняшний день, по данным фонда, в отделение поступило 75 заявлений от работодателей на финансовое обеспечение предупредительных мер. Но только один из обратившихся решил воспользоваться нововведением и получить средства на лечение людей предпенсионного возраста.

Динара Поштаренко призвала их поспешить – последний день приема заявлений 31 июля 2019 года.

Борис Олейник