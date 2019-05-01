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Четырнадцать тематических зон открыто на фестивале "Профнавигатор"

Общество, 11:03 31 мая 2019

Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

14 тематических зон организовано на Областном фестивале профессиональных проб "Профнавигатор", который стартовал на площади 400-летия Тюмени 31 мая.

С 10 до 16 часов школьники могут пройти диагностику по выбору профессий, консультации, ознакомиться с различными профессиями, поучаствовав в интерактивах и мастер-классах.

Учащимся разных школ региона предлагают поуправлять машинами, строительными кранами, сельскохозяйственными роботами, катерами и квадрокоптерами. Они научатся печь блины и оказывать первую медпомощь.

Самые активные на финише получат подарки и призовые баллы. Помимо информационных стендов, ссузы подготовили концертную программу.

В течение дня школьники области и все желающие смогут ознакомиться с профессиями, которым обучают в колледжах и техникумах Тюмени, Тобольска, Ишима и других городов.

10-классник Семен Максимкин из с. Беркута в интервью корреспонденту "Тюменской линии" признался, что с профессией определился, мечтает стать КИПовцем. "На фестиваль приехал, чтобы больше узнать о профессии и учебных заведениях, где ее можно получить. Уже пообщался со студентами ссузов, объясняют все понятно и доступно. С собой взял буклеты, чтобы дома все еще досконально изучить. Сейчас гуляю по другим профзонам, все очень интересно представлено, много тренажеров и мастер-классов", - рассказал он.

Официально зарегистрировались на участие в фестивале 4 тыс. человек. Сориентироваться по зонам гостям помогают 70 волонтеров.

Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Татьяна Тихонова

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# профессии , Профнавигатор , фестиваль , школьники

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