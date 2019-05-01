Первые летние выходные в Тюмени будут пасмурными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивую погоду обещают синоптики в Тюмени в первые выходные лета 1 и 2 июня.

По информации центра Фобос, в субботу, 1 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 16 градусов, днем ожидается до 22 градусов тепла.

2 июня вероятность дождей сохранится. В ночные часы температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла, днем потеплеет до плюс 21. Порывы северо-западного ветра в этот день могут достигать 12 м/с.

Неустойчивой будет погода и в начале следующей недели. Если 3 июня обещает быть теплым и солнечным днем, то уже во вторник, 4 июня, вновь пойдет дождь и похолодает до плюс 14 градусов.

Любовь Голышева