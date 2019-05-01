Тюменский "Профнавигатор" стал более масштабным и содержательным, считает Руслан Гуляев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более четырех тысяч школьников со всей области собрал "Профнавигатор-2019" на площади 400-летия Тюмени 31 мая. Фестиваль проводится во второй раз, в этом году он приобрел новый масштаб и содержание. Об этом сообщил начальник управления профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Руслан Гуляев.

"Подобное мероприятие мы проводили в прошлом году. Нынешний фестиваль стал более масштабным, качественным и содержательным. У нас 10 тематических шатров, в которых профессии представлены по отраслям: медицина, индустрия питания сельское хозяйство и так далее. Школьникам предлагают решение различных производственных кейсов – достаточно простых, но интересных, которые могут пробудить интерес к профессии и повлиять на выбор учебного заведения для ее получения", - отметил Руслан Гуляев.

Основная целевая аудитория фестиваля - учащиеся 6-11 классов и их родители. Формат мероприятий позволяет за несколько часов узнать больше о существующих в регионе ссузах и специальностях, обсудить детали поступления и обучения с преподавателями и представителями колледжей, узнать о студенческой жизни из первых рук. После областного фестиваля подобные "Профнавигатору", но уже меньшего масштаба мероприятия, пройдут в других городах области. Это позволит охватить профориентационной работой большее количество школьников и более качественно популяризировать рабочие профессии в разных отраслях.