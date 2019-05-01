1 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут на "Аллее отцов" в ЖК "Плеханово" начнется акция #ДОМАЖДУТ.

В Тюмени в 10 часов на озере "Оброчное" (район ул. Элеваторная, 3-я) начнется первенство Тюменской области по гребному слалому.

В Тюмени в 10 часов на Тюменской детской железной дороге начинается 50-й сезон поездной практики для юных железнодорожников.

В Тюмени в 11 часов на Цветном бульваре начнется праздничная программа, посвященная Дню защиты детей.

В Тюмени в 11 часов в районе п. Андреевский начнутся чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию в дисциплинах "спринт" и "классика".

В Тюмени в 12 часов в сквере им. Александра Моисеенко (ул. Одесская, 50) начнется фестиваль здоровьесбережения "Внимание - детям!".

В Тюмени в 12 часов на площадке Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) Тюменский областной поисковый центр откроет тематические музейные выставки под открытым небом.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в Центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) начнется игровая программа в честь дня защиты детей.

В Тюмени в 13 часов на площади 400-летия начнется праздник детского творчества "Фестиваль талантов".

В Тюмени в 14 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется фестиваль-конкурс спектаклей малых форм для детей "Театр в чемодане".

В Тюмени в 14 часов на набережной возле моста Челюскинцев пройдет интерактивный семейный квест по мотивам сказки "Конек-горбунок" и открытие стрит-арт объекта с изображением персонажей произведения.

Этот день в истории:

1831 - английский исследователь Росс открыл северный магнитный полюс.

1862 - на всей территории США запрещено рабство.

1867 - в России введен институт мировых судей.

1922 - открыта первая в СССР международная авиалиния Москва - Кенигсберг.

1925 - создана американская автомобильная компания "Крайслер".

1935 - в Англии введен экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.

1936 - открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток.

1938 - вышел первый номер журнала комиксов Action Comics, в котором появился знаменитый герой комиксов Супермен.

1950 - фирма грамзаписи Decca Records выпустила первую в мире пластинку на 33,3 об./мин.

1960 - в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.

1980 - начал работу телеканал Теда Тернера CNN (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.