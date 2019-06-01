2 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на озере "Оброчное" (район ул. Элеваторная, 3-я) начнется первенство Тюменской области по гребному слалому.

В Тюмени в 11 часов в районе п. Андреевский начнутся чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию в дисциплинах "спринт" и "классика".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется пресс-конференция, посвященная детскому фестивалю-конкурсу "Театр в чемодане"

Этот день в истории:

1474 - рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле.

1842 - вышел первый том "Мертвых душ" Николая Гоголя.

1864 - в Москве открыт первый в России зоологический сад.

1891 - по предложению ирландца Уильяма Мак Крума в футболе введено пенальти.

1896 - итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.

1924 - все индейцы США получили американское гражданство.

1946 - по итогам плебисцита в Италии прекратила существование итальянская монархия.

1968 - рукопись романа "Архипелаг ГУЛАГ" Александр Солженицын переправил за границы СССР.