2 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов на озере "Оброчное" (район ул. Элеваторная, 3-я) начнется первенство Тюменской области по гребному слалому.
В Тюмени в 11 часов в районе п. Андреевский начнутся чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию в дисциплинах "спринт" и "классика".
В Тюмени в 13 часов 30 минут в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется пресс-конференция, посвященная детскому фестивалю-конкурсу "Театр в чемодане"
Этот день в истории:
1474 - рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле.
1842 - вышел первый том "Мертвых душ" Николая Гоголя.
1864 - в Москве открыт первый в России зоологический сад.
1891 - по предложению ирландца Уильяма Мак Крума в футболе введено пенальти.
1896 - итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.
1924 - все индейцы США получили американское гражданство.
1946 - по итогам плебисцита в Италии прекратила существование итальянская монархия.
1968 - рукопись романа "Архипелаг ГУЛАГ" Александр Солженицын переправил за границы СССР.