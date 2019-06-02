3 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется "Праздник эколят-молодых защитников природы".

Этот день в истории:

1843 - родился Климент Тимирязев, российский ученый, основоположник отечественной школы физиологии растений.

1885 - родился Яков (Янкель) Свердлов, один из организаторов Октябрьского вооруженного восстания 1917 году, с 8 (21) ноября 1917 года председатель ВЦИК.

1925 - родился Анатолий Эфрос, советский театральный режиссер.

1826 - в Петербурге в возрасте 59 лет скончался Николай Карамзин - писатель, журналист, историк.

1875 - умер Жорж Бизе, французский композитор.

1899 - умер австрийский композитор Иоганн Штраус-сын.

1915 - в ходе наступления на Восточной фронте немцы взяли русскую крепость Перемышль.

1924 - умер австрийский писатель Франц Кафка.

1927 - в Москве снесены Красные ворота.

1944 - в Литве гитлеровцы сожгли деревню Пирчюпис вместе со 119 жителями.

1989 - умер Аятолла Хомейни, духовный и политический вождь Ирана с 1979 года.

1992 - в России создан новый орган государственного управления – Совет безопасности.

1998 - крушение ICE у Эшеде - крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Германии.

2006 - парламент Черногории провозгласил независимость страны.

2010 - стартовал третий этап проекта Марс-500.