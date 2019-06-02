3 июня - события дня
В Тюмени в 14 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется "Праздник эколят-молодых защитников природы".
Этот день в истории:
1843 - родился Климент Тимирязев, российский ученый, основоположник отечественной школы физиологии растений.
1885 - родился Яков (Янкель) Свердлов, один из организаторов Октябрьского вооруженного восстания 1917 году, с 8 (21) ноября 1917 года председатель ВЦИК.
1925 - родился Анатолий Эфрос, советский театральный режиссер.
1826 - в Петербурге в возрасте 59 лет скончался Николай Карамзин - писатель, журналист, историк.
1875 - умер Жорж Бизе, французский композитор.
1899 - умер австрийский композитор Иоганн Штраус-сын.
1915 - в ходе наступления на Восточной фронте немцы взяли русскую крепость Перемышль.
1924 - умер австрийский писатель Франц Кафка.
1927 - в Москве снесены Красные ворота.
1944 - в Литве гитлеровцы сожгли деревню Пирчюпис вместе со 119 жителями.
1989 - умер Аятолла Хомейни, духовный и политический вождь Ирана с 1979 года.
1992 - в России создан новый орган государственного управления – Совет безопасности.
1998 - крушение ICE у Эшеде - крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Германии.
2006 - парламент Черногории провозгласил независимость страны.
2010 - стартовал третий этап проекта Марс-500.