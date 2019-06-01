Тюменские вожатые поборются за звание лучших на всероссийском конкурсе
| Фото: Студенческие педагогические отряды | Вожатые РСО
Отряды вожатых из центров "Алые паруса" и "Остров детства" вышли в финал Всероссийского конкурса "Лучший студенческий педагогический отряд", сообщает департамент социального развития Тюменской области.
Вместе с тюменцами в финал вышли два отряда из Удмуртии. В финале конкурса встретятся четыре педагогических отряда. По итогам конкурса будет назван лучший вожатский отряд 2019 года. Состязания пройдут на базе Всероссийского детского центра "Орленок" в октябре.
Инициатором и организатором конкурса "Лучший студенческий педагогический отряд" стала молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды".