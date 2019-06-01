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Тюменские вожатые поборются за звание лучших на всероссийском конкурсе

Общество, 11:37 01 июня 2019

Студенческие педагогические отряды | Вожатые РСО | Фото: Студенческие педагогические отряды | Вожатые РСО

Отряды вожатых из центров "Алые паруса" и "Остров детства" вышли в финал Всероссийского конкурса "Лучший студенческий педагогический отряд", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Вместе с тюменцами в финал вышли два отряда из Удмуртии. В финале конкурса встретятся четыре педагогических отряда. По итогам конкурса будет назван лучший вожатский отряд 2019 года. Состязания пройдут на базе Всероссийского детского центра "Орленок" в октябре.

Инициатором и организатором конкурса "Лучший студенческий педагогический отряд" стала молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды".

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