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Маршрут велопарада скорректировали из-за дорожных работ

Общество, 21:23 01 июня 2019

Архивное фото ИА "Тюменская линия"

Маршрут движения участников велопарада изменен из-за ремонтных работ. Об этом рассказал председатель велосипедного спорта Тюменской области Юрий Баранчук.

Велосипедисты проедут по улицам Водопроводной, Республики, Перекопской, Ленина, Орджоникидзе и вернутся по Республики и Водопроводной. После финиша участники фестиваля примут участие в конкурсах на Центральной площади.

Победителей состязаний ждет множество призов и подарков. так, будут разыграны пять велосипедов и большое количество призов спортивной и туристической направленности.

Велопарад и велофестиваль пройдут в Тюмени 12 июня, пишет "Тюменская область сегодня".

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