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Интерактивная инсталляция открыта в ишимской больнице

Общество, 10:51 02 июня 2019

Фото: скриншот с видео, предоставленного «АльфаСтрахование-ОМС»

Интерактивная инсталляция "Здравографика" открыта в детской поликлинике областной больницы №4 в Ишиме, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Новый проект разработан по поручению Министерства здравоохранения и Федерального фонда ОМС одной из компаний и представляет собой стенд, состоящий из большого экрана и сенсорной панели. Посетителям достаточно указать свой пол и возраст, после чего выбрать интересующий раздел знаний.

Первый - это наиболее значимые заболевания, где представлен полный объем медицинской информации, второй - профилактика с акцентом на своевременное выявление рисков для здоровья, третий раздел – рекомендации по здоровому образу жизни и последний - клиентский сервис, где собрана вся информация для пациентов о страховой медицине.

Как рассказал главный врач больницы Вячеслав Афанасьев, этот проект будет интересен и взрослым, и детям.

"Для малышей разработаны интерактивные игры с технологиями дополненной реальности. Для родителей созданы тесты, рассказывающие о вакцинации, о том, как заботиться о здоровье ребенка, о возрастных особенностях развития систем детского организма. Пока ребенок играет, родители узнают много нового", - отметил он.

Подобные инсталляции уже появились в детских и во взрослых поликлиниках многих городов, в том числе Сургута, Нижневартовска, Тюмени.

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