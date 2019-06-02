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Магнитные карты для посещения аттракционов на Цветном бульваре введут 1 июля

Общество, 14:39 02 июня 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

Оплатить аттракционы на Цветном бульваре можно будет в одно касание. Магнитные карты посетителя вводятся с 1 июля, рассказала специалист общего отдела городского парка культуры и отдыха Тюмени Надежда Угренинова.

"Карта посетителя является пополняемой и многоразовой. Ею можно пользоваться сегодня и завтра, и через год. Денежные средства не теряются и не сгорают. Пополнить карту можно в кассе "Городской парк культуры и отдыха". Внести можно любую сумму и даже вручить ее в качестве подарка близкому человеку. Кстати, вернуть карту в кассу парка можно в любое время, при этом вам будут возвращены не только деньги, внесенные на ее счет, но и ее залоговая стоимость", - пояснила она.

Издание "АиФ - Западная Сибирь" напоминает, что в 2018 году на Цветном бульваре было установлено новое колесо обозрения, которое украсили свето-музыкальные часы с кукольным шоу - единственные в России. В апреле на одном из аттракционов была установлена огромная анимированная декорация со сказочными персонажами.

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