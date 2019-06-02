Всероссийская ярмарка франшиз может пройти в Тюмени

| Фото: expo72.ru | Фото: expo72.ru

Ставка на укрепление международных связей и расширение сотрудничества с регионами России - таков приоритет в деятельности Тюменской ярмарки на ближайшие годы. Об этом рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

"Наша область одна из самых привлекательных в стране с точки зрения инвестиций и продаж, поэтому со своей стороны предпринимаем шаги, чтобы усилить эту составляющую. Мы прорабатываем вопрос организации всероссийской ярмарки франшиз для предпринимателей. Это достаточно интересная тема", - отметил он.

В разное время участниками Тюменской ярмарки были представители более 70 регионов России.