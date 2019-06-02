  • 2 июня 20192.06.2019воскресенье
  • USD65,3834
    EUR72,8436
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер северо-западный

Всероссийская ярмарка франшиз может пройти в Тюмени

Экономика, 16:12 02 июня 2019

expo72.ru | Фото: expo72.ru

Ставка на укрепление международных связей и расширение сотрудничества с регионами России - таков приоритет в деятельности Тюменской ярмарки на ближайшие годы. Об этом рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

"Наша область одна из самых привлекательных в стране с точки зрения инвестиций и продаж, поэтому со своей стороны предпринимаем шаги, чтобы усилить эту составляющую. Мы прорабатываем вопрос организации всероссийской ярмарки франшиз для предпринимателей. Это достаточно интересная тема", - отметил он.

В разное время участниками Тюменской ярмарки были представители более 70 регионов России.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:12 02.06.2019Всероссийская ярмарка франшиз может пройти в Тюмени
18:10 31.05.2019Строительство парковки и пришкольной территории идет в Исетском
17:49 31.05.2019Весенний сев завершен в десяти хозяйствах Исетского района
17:27 31.05.2019Ямальские предприятия-экспортеры рассчитывают на компенсацию транспортных расходов