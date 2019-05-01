Александр Моор поздравил юргинцев с юбилеем района

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Юргинский район отмечает 95-летие высокими показателями в агропромышленном комплексе и ростом инвестиций. Губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя юргинцев с юбилеем района, поблагодарил их за труд и любовь к родной земле.

"Сегодня район демонстрирует уверенное движение вперед. Растут инвестиции и безусловно, драйвером развития экономики является агропромышленный комплекс. После реализации крупнейшего инвестиционного проекта – строительства комплекса по выращиванию и переработке индейки "Абсолют-Агро" объем производства мяса увеличился более чем в четыре раза. Хорошие показатели демонстрируют и земледельцы – по урожайности картофеля район занимает достойное третье место среди муниципалитетов. Растет производство молочной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий", – констатировал он.

Глава региона отметил, что впереди много работы: развивать и совершенствовать социальные учреждения, заниматься ремонтом и приведением в нормативное состояние дорог и сетей ЖКХ, обустраивать инфраструктуру в населенных пунктах. Однако Тюменская область всегда отличалась тем, что региональная власть никогда не отделяла себя от власти муниципальной.

"Мы все - одна большая команда, вместе решаем проблемы и несем за это ответственность перед земляками. В этом всегда была наша сила и, я уверен, что у нас есть все возможности решить любые задачи, которые ставит перед нами жизнь", – заверил он.

Александр Моор особо отметил вклад ветеранов и вручил почетные награды лучшим представителям муниципалитета.

Дарья Казакова