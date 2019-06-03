Олег Урушев: о Тобольске и Семене Ремезове теперь знает вся страна

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Тобол" породил кино, роман "Тобол", книгу нон-фикшн "Дебри" и книгу "Тобол - исторические факты" - такой получился масштаб. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев на книжном фестивале " Красная площадь", который проходит в Москве.

По словам продюсера, благодаря выходу на большой экран истерна, сегодня о Тобольске, о знаменитом Семёне Ремезове знает вся страна. "Семь тысяч книг было издано по этому фильму. Три тысячи реализует "Комсомольская правда", а четыре тысячи продается в регионе. Интерес к книге большой. Осенью выйдет сериал", - рассказал он.

На презентации книги "Тобол - исторические факты" в шатре на Красной площади заместитель главного редактора издательского дома "Комсомольской правды" Евгений Сазонов отметил, что продажи книги идут хорошими темпами. "Мы рады, что на смену западным вестернам приходят книги об истории Сибири. В них намного больше близкой нам истории и приключений и настоящих, не выдуманных героев. И такие книги - это пример для воспитания молодежи,"- уверен он.

Напомним, в основу книги о "Тоболе" легли съемки одноименного фильма, в котором ведущие роли исполнили Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов и другие. Книга - это изложение того, как на протяжении двух лет, в непростых климатических условиях проходили съемки фильма. На книжном фестивале в Москве издание вызвало интерес у читателей.

Добавим, пятый книжный фестиваль, который пройдет с 1 по 6 июня, посвящен юбилеям Пушкина, Крылова, Гоголя и Гранина. 750 событий подготовили организаторы для посетителей. В шатрах любители чтения могут приобрести детскую, художественную и научно-популярную литературу от десятка издательских домов. Писатели Алексей Иванов, Эдвард Радзинский, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Дмитрий Быков презентовали новые книги и прочли лекции, подарили автографы. 134 автора встретятся с читателями за дни фестиваля. 327 издателей из 52 регионов России и Республики Беларусь представят свои книги.

Лебедева Анжела