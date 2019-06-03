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Тюменцев ждет дождливая неделя

Общество, 13:13 03 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дождливая и прохладная погода ожидается в Тюмени в течение ближайшей недели, с 3 по 9 июля.

По данным центра Фобос, влияние на погоду окажут циклонические вихри, поэтому время от времени будут идти дожди, местами с грозами и порывистым ветром.

В Тюмени 3 июня ожидается до 24 градусов тепла, день будет солнечным. Однако уже 4 июня столбики термометров опустятся до 18 градусов в дневное время и пойдут дожди.

5 июня будет еще прохладнее – до плюс 14 градусов днем и до плюс 11 в ночные часы. Вероятность дождей в этот день сохранится.

Кратковременные осадки обещают синоптики также 6 и 7 июня. Воздух 6 июня прогреется до 18 градусов, 7 июня – до плюс 12.

В выходные вероятность осадков снизится. В субботу при переменной облачности дневная температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла, возможны дожди. 9 июня ожидается солнечная погода и потепление до 22 градусов тепла.

Любовь Голышева

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