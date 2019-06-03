"НаукоЛабы" появятся еще в семидесяти школах Тюменской области

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

К 1 сентября 2019 года еще в 70 школах Тюменской области будут оборудованы "НаукоЛабы". Об этом в ходе дня Тюменской областной думы в Ялуторовске сообщил директор областного департамента образования Алексей Райдер.

Региональный проект "НаукоЛаб" стартовал 10 октября 2018 г в Тюменской области в рамках выставки "Инфотех-2018". Проект направлен на то, чтобы помочь учащимся средних школ в изучении точных и естественных наук. Первые "НаукоЛабы" появились в школах Тобольска и Тюмени.

"В этом учебном году в школах области был организован 41 инновационный класс, - пояснил Алексей Райдер.- Для начала мы определяли школы, в которых сильные предметники естественных блоков – химия, физика, биология. Стояла задача не только обставиться новым оборудованием, но и загрузиться новым содержанием предметов. Сегодня все получилось, и губернатор области Александр Моор принял решение выделить средства на оборудование еще 70 школ".

"НаукоЛаб" - инновационная лаборатория, в которой юные естествоиспытатели могут осваивать практические навыки по физике, химии, биологии, вести проектные и исследовательские работы. Под присмотром педагогов, школьники смогут углубленно изучить механику, мехатронику, системы автоматизированного управления, познакомится с основами планирования эксперимента и многое другое.

Кабинет лаборатории рассчитан на 16 рабочих мест, каждое из которых оборудовано современным комплексом, включающим в себя различные приборы (весы, дозиметры, мультиметры, амперметры), ноутбук, цифровой микроскоп, калориметр, магнитную мешалку, набор по электрохимии, необходимую лабораторную посуду.

Борис Олейник