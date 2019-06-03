4 июня - события дня
В Тюмени в 11 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется аграрный образовательный форум Тюменской области.
В Тюмени в 14 часов 30 минут от администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется День депутата "Организация теплоснабжения в Тюмени. Взаимодействие единой теплоснабжающей организации с потребителями и управляющими организациями в городе Тюмени".
В с. Казанское пройдет выездное заседание комитета Тюменской облдумы по социальной политике вопросу: "Об эффективности реализации основных направлений социальной политики в Казанском муниципальном районе".
Этот день в истории:
1703 - заложен домик Петра I (старейшее здание Санкт-Петербурга).
1070 - во Франции изобрели сыр рокфор.
1856 - основана Третьяковская галерея.
1916 - начался Брусиловский прорыв (Первая мировая война) - наступательная операция русской армии.
1922 - вышел первый номер главного советского сатирического журнала "Крокодил".
1944 - звание Героя Советского Союза было присвоено Якову Неумоеву, участнику Великой Отечественной войны, уроженцу д. Троица Уватского района Тюменской области.
1962 - на советский экран вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль".
1977 - поступил в продажу Apple II - первый персональный компьютер.