4 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется аграрный образовательный форум Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов 30 минут от администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется День депутата "Организация теплоснабжения в Тюмени. Взаимодействие единой теплоснабжающей организации с потребителями и управляющими организациями в городе Тюмени".

В с. Казанское пройдет выездное заседание комитета Тюменской облдумы по социальной политике вопросу: "Об эффективности реализации основных направлений социальной политики в Казанском муниципальном районе".

Этот день в истории:

1703 - заложен домик Петра I (старейшее здание Санкт-Петербурга).

1070 - во Франции изобрели сыр рокфор.

1856 - основана Третьяковская галерея.

1916 - начался Брусиловский прорыв (Первая мировая война) - наступательная операция русской армии.

1922 - вышел первый номер главного советского сатирического журнала "Крокодил".

1944 - звание Героя Советского Союза было присвоено Якову Неумоеву, участнику Великой Отечественной войны, уроженцу д. Троица Уватского района Тюменской области.

1962 - на советский экран вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль".

1977 - поступил в продажу Apple II - первый персональный компьютер.