На книжном фестивале в Москве рассказали, из чего складывается тюменское счастье

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменское счастье складывается из счастья детства, юности и любви к своему городу. Все это сложив, мы месте с фотографом Евгением Шульцем создали этот проект.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил поэт, фотограф, советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин во время презентации поэтического фотоальбома "Тюменское счастье" на пятом Книжном фестивале " Красная площадь" в Москве 3 июня.

Работа над альбомом шла более года. Авторам помогал в этом Дом печати. Был создан штаб, в который вошли два соавтора, дизайнер и другие специалисты.

"Издано 1 тысяча 500 экземпляров фотоальбома и 100 мы приготовили для презентации на Красной площади и в Тюмени, - рассказал поэт. - Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду презентовать свою книгу на Красной площади, я бы в это не поверил. Все это волнительно и радостно, потому что Тюменская область любит показать лучшее, что у нас есть".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотоальбом " Тюменское счастье" - это 117 страниц, на которых разместились фотографии Евгения Шульца памятных, исторических мест Тюмени и новые кварталы, архитектурные находки города. И около 60 стихотворений поэта Александра Новопашина.

По его словам, проект напоминает технологию двустороннего движения: фото подбирается под стих или наоборот. Большое преимущество издания - наличие QR-кода, он позволит читателю услышать стихи в исполнении художественного руководителя молодежного театра "Ангажемент" Леонида Окунева и увидеть движущиеся картинки.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 18 павильоне книжного фестиваля Тюменская область представила москвичам и гостям столицы тысячу разных книг. Как заметила руководитель стенда Тюменский области, координатор деловой программы, маркетолог издательства Тюменского госуниверситета Дарья Власова, популярность книг тюменских авторов растет с каждым годом.

"Хорошо покупают детскую литературу, книжку Александра Новопашина "Баба Зина" разобрали за первые два дня. Спрашивают книги других писателей, например, Леонида Иванова, фотоальбомы о Тюмени и учебную, научную литературу. Мы от Тюменского университета всегда привозим монографии и учебные пособия - хорошо расходятся", - отметила она.

Напомним, Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит с 1 по 6 июня. Организаторы подготовили 750 мероприятий. 53 региона и Республика Беларусь представили свои книжные новинки.

Анжела Лебедева