Офис почетного консула Республики Корея открылся в историческом особняке тюменского купца

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Офис почетного консула Республики Корея в Тюмени начал работу 3 июня в отреставрированном историческом здании XIX века - особняке купца первой гильдии Колмакова на ул. 25-го Октября.

В торжественной церемонии открытия офиса приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, министр политического отдела посольства Республики Корея в Российской Федерации, генеральный консул Ли Джин Хён, представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, глава Тюмени Руслан Кухарук и почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев.

"Открытие офиса почетного консула Республики Корея в Тюмени - очень важное событие для региона. Мы отмечаем, что за непродолжительный период работы Игоря Самкаева на этом посту контакты Тюменской области с Республикой Корея существенно увеличились", - сказал в приветственном слове Александр Моор.

Игорь Самкаев занял пост почетного консула Республики Корея в Тюмени в сентябре 2018 года. В его обязанности входит содействие развитию дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах между регионом и Республикой Корея. Кроме того, в полномочия почетного консула входит защита интересов корейских граждан и предприятий.

"В январе 2019 года по инициативе и при поддержке почетного консула состоялся визит большой делегации бизнесменов, специалистов в сфере муниципального управления, здравоохранения и образования в Республику Корея. Тюменцы изучали самый передовой корейский опыт", - напомнил глава региона. В ходе визита были подписаны важные меморандумы в сферах образования и здравоохранения. Кроме того, в марте 2019 года в Тюмени состоялся российско-корейский архитектурно-строительный форум.

"Мы видим большое количество направлений для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Александр Моор. Отметим, что за 2018 год внешнеторговый оборот Тюменской области с республикой Корея вырос в семь с половиной раз и превысил 174 млн 799 тыс. долларов США.

Почетное консульство Республики Корея в Тюмени - единственное в Российской Федерации, подчеркнул в своем выступлении господин Ли Джин Хён. По итогам 2018 года российско-корейский товарооборот достиг 25 млрд долларов США. После отмены в 2014 году визового режима между нашими странами количество взаимных посещений граждан превысило 700 тыс. человек.

"Надеюсь, что открытие почетного консульства станет новым импульсом для развития отношений между Республикой Корея и вашим регионом", - сказал высокопоставленный корейский дипломат. Посольство Республики Корея в России приложит все усилия для успешного проведения российско-корейской промышленной выставки в Тюмени, подчеркнул господин Ли Джин Хён.

По словам Александра Харлова, почетному консулу Республики Корея в Тюмени принадлежит важная роль в развитии российско-корейских отношений, поскольку его полномочия распространяются не только на Тюменскую область, но и на другие регионы Уральского федерального округа.

Руслан Кухарук поблагодарил Игоря Самкаева за реставрацию исторического и архитектурного памятника XIX века регионального значения - особняка купца первой гильдии Колмакова.

"Сегодня очень торжественный день. Я приложу все усилия для того, чтобы взаимоотношения между Республикой Корея и Тюменской областью развивались по всем направлениям", - сказал Игорь Самкаев. На торжественной церемонии открытия офиса почетного консула Республики Корея в Тюмени присутствовали представители ряда крупных и передовых корейских компаний, работающих в сфере строительства.

Завершилась торжественная церемония открытия офиса почетного консула Республики Корея выступлением коллектива "Ариран Русь". Три девушки в корейских нарядах продемонстрировали национальный танец с веерами.

В ходе состоявшейся затем рабочей встречи с делегацией Республики Корея Александр Моор рассказал о богатом промышленном и инвестиционном потенциале Тюменской области. Господин Ли Джин Хён, в свою очередь, еще раз подтвердил стремление к развитию взаимовыгодных контактов в бизнесе и гуманитарной сфере. Высокопоставленный корейский дипломат сообщил, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ намерен посетить российско-корейскую промышленную выставку, которая пройдет в Тюмени.

Евгений Бабенко