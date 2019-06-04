5 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в малом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется пресс-конференция, посвященная открытию "Трудового лета-2019".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 14 часов 15 минут в кинотеатре "Премьер" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63) начнется презентация фильма "Я не такой, я не такая".

В с. Кулига Тюменского района в 11 часов в "Кулига-парке" начнется открытие летней кампании "Трудовое лето в Тюменском районе".

Этот день в истории:

1224 — основан Неаполитанский университет имени Фридриха II.

1706 — в Москве открыт военный госпиталь. Ныне это Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко.

1744 - в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура - первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств.

1806 — Луи Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии.

1881 — основано Русское хирургическое общество им. Пирогова Н. И.

1897 - на верфи "Новое Адмиралтейство" в Петербурге начато строительство крейсера "Аврора".

1940 - в США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.

1965 - Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы "величайшему из современных русских стихотворцев - 76-летней Анне Ахматовой, чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа" - так будут писать в английской печати.

1977 — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

1999 — сборная России по футболу одержала сенсационную победу над чемпионами мира сборной Франции на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени со счётом 3:2.

2006 — Сербия провозгласила независимость. Государственное объединение Сербия и Черногория окончательно ликвидировано.