Тюменский альманах "Врата Сибири" поступил в фонд библиотеки Конгресса США

Альманах "Врата Сибири" презентовали на Красной площади | Фото: ИА "Тюменская линия" Альманах "Врата Сибири" презентовали на Красной площади | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десять номеров альманаха "Врата Сибири" переданы в библиотеку Конгресса США. С творчеством писателей тюменского региона ознакомятся и американцы.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России Леонид Иванов во время презентации журнала на книжном фестивале "Красная площадь" 3 июня.

По его словам, участие в крупном культурном форуме на главной площади страны дает возможность расширить читательскую аудиторию, представить творчество писателей Тюменской области далеко за ее пределами.

"Сегодня мы договорились организовать обменный блок между писателями со столичным журналом "День литературы", у нас есть предварительная договоренность с Белоруссией, Азербайджаном, Болгарией, то есть мы выходим на международный уровень. Наш альманах "Врата Сибири становится не чисто тюменским, а международным", - отметил Леонид Иванов.

В 2019 году альманаху "Врата Сибири" исполнилось 20 лет. Его организовал поэт, прозаик, автор исторических романов Анатолий Васильев. 15 лет он был главным редактором альманаха. Последние пять лет его редактурой занимается Леонид Иванов.

Основной особенностью, которую внес Леонид Иванов в журнал, стало размещение так называемых объемных блоков - 40 страниц для авторов литературных изданий из других регионов страны. По условиям договоренности, они в таком же объеме печатают в своих изданиях тюменских писателей и поэтов.

"Благодаря таким обменным блокам, мы имеем возможность продвигать творчество тюменцев в других регионах и в то же время знакомить тюменского читателя с произведениями писателей Вологды, Алтая, Калининграда, Тулы, Орла и других городов", - говорит главный редактор альманаха.

Леонид Иванов в книжном фестивале на Красной площади участвует четвертый раз и отмечает, что тюменская делегация всегда была представительная. В павильоне для регионов книги занимают большое по размерам место. Тюменцы привезли для реализации 3 тыс. книг. Всего на фестивале предложено читателям 100 тыс. книг.

"Приятно, что наши презентации посещают москвичи, земляки, переехавшие в Москву, приходят сюда, интересуются книжными новинками", - говорит он.

На днях выйдет в свет очередной выпуск альманаха "Врата Сибири", в который вошли произведения писателей юга Тюменской области, Ямала, Югры. Два года тираж издания составляет 2 тыс. экземпляров. "Врата Сибири" поступают во все библиотеки тюменского региона.

Напомним, Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в Москве с 1 по 6 июня. Посетителей ожидает 750 мероприятий – это встречи с известными писателями страны, автограф - сессии, театрализованные представления, перфомансы и многое другое. Десятки издательских домов предлагают книгочеям новинки по разным жанрам. 53 региона России и впервые Республика Беларусь представили в павильонах свои книжные новинки.

Анжела Лебедева