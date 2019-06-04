Сергей Сарычев: ситуация на дорогах стабильная, но есть над чем работать

Сергей Сарычев. Фото "Тюменская линия" Сергей Сарычев. Фото "Тюменская линия"

Ситуацию на дорогах региона обсудили на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева 4 июня.

Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах снизилось на 30%. Автолюбители стали дисциплинированнее и реже нарушают правила дорожного движения - число штрафов за игнорирование ПДД уменьшилось на треть.

"Ситуация на дорогах стабильная, но есть над чем работать. По-прежнему, в сводках фигурируют водители, которых задержали в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Эти люди провоцируют аварии. К сожалению, по их вине происходят ДТП с тяжкими последствиями. Нужны дополнительные меры борьбы с такими нарушителями", - сказал Сергей Сарычев.

Усилению работы по обеспечению безопасности детей на дорогах также уделят пристальное внимание. Как отметил врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Виталий Давыдов, ведомство проводит профилактические мероприятия круглогодично, проверяет состояние улично-дорожной сети, по которой проходят маршруты автобусов, перевозящие организованные группы детей.

"Провели 51 контрольное мероприятие по обследованию дорог вблизи детских оздоровительных учреждений. Выявленные нарушения устраняют. В 2019 году с участием автобусов, осуществляющих организованную перевозку детей, ДТП не зарегистрировано. В ходе летней оздоровительной кампании будет усилен контроль дорожно-патрульной службы ГИБДД за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров", - рассказал он.

Приоритет при доставке детей к местам отдыха и оздоровления отдается железнодорожному транспорту, если такой вариант невозможен, используются автобусы. Требования безопасности соблюдаются, на автобусах установлены системы спутниковой навигации, тахографы, проблесковые маячки. Все поездки детей согласовываются с ГИБДД. При планировании выезда в обязательном порядке учитываются погодные условия.

Немалую роль отводят профилактике. В частности, акции и флешмобы, мастер-классы и игры позволяют сформировать у детей правильное поведение на дорогах. Сотрудники ГИБДД, образовательных учреждений, байкеры, представители молодежных движений в креативной форме рассказывают ребятам об основных правилах ПДД, безопасном управлении велосипедом, скутером, электросамокатом. Участники заседания считают, что этого недостаточно – к работе должны подключиться родители. По данным статистики, большинство детей получили травмы в ДТП, поскольку взрослые не использовали ремни безопасности, автокресла.

"На школьных собраниях нужно давать больше информации. Родители должны осознавать ответственность. Обращать внимание, как дети ведут себя на велосипедах, скутерах, не подвергают ли свою жизнь опасности. К примеру, электросамокат может развить скорость 40-50 км/ч, и если ребенок выехал на нерегулируемый пешеходный переход, водители не всегда могут резко остановиться", - пояснил Сарычев.

Информация о безопасном поведении детей на дорогах доступна и в соцсетях. К профилактической работе активно подключился Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка, общественные и спортивные организации. По мнению начальника УМВД РФ по Тюменской области Юрия Алтынова, это правильное и своевременное решение - современные средства передвижения провоцируют детей на выезд на дорогу.

"Не все дети уедут в загородные оздоровительные центры. Я предлагаю уделить пристальное внимание безопасности ребят, которые останутся в городе. Статистика показывает, что дети, предоставленные сами себе, выезжают на дорогу на скутерах и велосипедах, получают травмы. Здесь никто не должен остаться безучастным", - уверен генерал-майор.

Еще один пункт, который обсудили участники областной комиссии – это ДТП на федеральных трассах. О комплексе мер по оказанию своевременной медицинской помощи доложила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. "Схема давно отработана, мы ее только улучшаем. При вызове к месту ДТП отправляется ближайшая бригада врачей, следом выезжает интенсивная терапия. До конца года будет создан единый диспетчерский центр. Ежегодно обновляется парк скорой медицинской помощи. Используется вертолет Ми-8, который оснащен реанимационным модулем", - рассказала она.

Вице-губернатор поручил усилить взаимодействие всех структур по обеспечению безопасности на трассах, особенно в период отпусков.

В заседании также приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев, первый заместитель руководителя ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Пархомович, глава Тюмени Руслан Кухарук, начальник Северо-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Дробот, заместитель главного инженера Свердловской железной дороги филиала ОАО "РЖД"- Сергей Нех, директор тюменского филиала ФКУ "Уралуправтодор" Виталий Никифоров, директор Союза автотранспортников Тюменской области Николай Мингалев, директор филиала ПАО "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Владимир Барвинский, а также представители руководства региональных структур и профильных ведомств.

Екатерина Исаева