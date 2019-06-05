6 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется лекция по современному театру "Я корова" театральной компании CrosswayCompanyArts.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется воркшоп "Инстаграм: что такое бренд личности и как вести свой блог".

В Тюменском районе в 14 часов на железнодорожном переезде в пос. Винзили (Кировский переулок) начнутся профилактические мероприятия, посвященные безопасности переездов.

В Ишиме в 11 часов 30 минут в пресс-центре ИА "Тюменская линия" начнется пресс-конференция, посвященная Дню отказа от курения.

Этот день в истории:

1761 - Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у нее атмосферы.

1799 - родился Александр Пушкин.

1922 - совет Народных комиссаров РСФСР принял решение об организации главного управления по делам литературы и издательств.

1850 - Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.

1944 - открылся второй фронт в Европе. Войска союзников начали операцию "Оверлорд" — высадку серии десантов на побережье Нормандии.

1956 - принято постановление Совета Министров СССР "Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР".

1966 - принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об общественном призыве молодежи на важнейшие стройки пятилетки".

2012 — прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.