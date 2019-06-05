  • 5 июня 20195.06.2019среда
  • USD65,1614
    EUR73,4239
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер северо-западный

6 июня - события дня

Общество, 17:55 05 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется лекция по современному театру "Я корова" театральной компании CrosswayCompanyArts.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется воркшоп "Инстаграм: что такое бренд личности и как вести свой блог".

В Тюменском районе в 14 часов на железнодорожном переезде в пос. Винзили (Кировский переулок) начнутся профилактические мероприятия, посвященные безопасности переездов.

В Ишиме в 11 часов 30 минут в пресс-центре ИА "Тюменская линия" начнется пресс-конференция, посвященная Дню отказа от курения.

Этот день в истории:

1761 - Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у нее атмосферы.

1799 - родился Александр Пушкин.

1922 - совет Народных комиссаров РСФСР принял решение об организации главного управления по делам литературы и издательств.

1850 - Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.

1944 - открылся второй фронт в Европе. Войска союзников начали операцию "Оверлорд" — высадку серии десантов на побережье Нормандии.

1956 - принято постановление Совета Министров СССР "Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР".

1966 - принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об общественном призыве молодежи на важнейшие стройки пятилетки".

2012 — прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 05.06.2019Ульяновы и Гилёвы встретятся у памятника основателям Ялуторовска
18:50 05.06.2019Тринадцать школьных лагерей открыты в Викуловском районе
18:39 05.06.2019Тюменцы редко указывают грамотность среди навыков в резюме
17:55 05.06.20196 июня - события дня