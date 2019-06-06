Максим Афанасьев проверил объекты программы "Тобольск 2020"

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Ход работ на объектах, строящихся в рамках комплексной программы развития инфраструктуры "Тобольск 2020", проверил глава города Максим Афанасьев, сообщает администрация Тобольска.

К празднованию дня города, 29 июня, свои двери распахнет центр развития творческих инициатив по адресу Челюскинцев 1. После капитального ремонта, там создается современное и комфортное пространство для работы учреждений культуры Тобольска. Работы на объекте выполняет фирма "АСНО", срок выполнения по муниципальному контракту – 30 июня.

"Сроки сжаты, у нас нет времени на устранение недостатков, поэтому сейчас мы должны максимально усилить контроль, чтобы все задуманное исполнилось и город получил на свой день рождения хороший подарок", - призвал Максим Афанасьев.

Сейчас ведутся работы по фасаду здания, ремонт входных групп, благоустройство территории. Осмотрев все прилегающие пространства, градоначальник обратил особое внимание на недопустимость повреждения деревьев.

"Ни один объект в городе не будет принят, если стволы существующих деревьев нарушены. Мы с таким трудом озеленяем город не для того, чтобы по халатности лишатся больших красивых деревьев", - отметил глава города.

Максим Афанасьев познакомился с работой уже введенного в эксплуатацию спорткомплекса "Иртыш". Пообщался с гиревиками, оценил перспективы развития шахматной школы, предложив больше внимания уделять досугу людей пенсионного возраста. По словам главы города, можно выделить несколько часов для бесплатных занятий, а в будущем шахматы, вместе с теннисом и стритболом развивать на общедоступных городских площадках. Максим Афанасьев поручил председателю комитета по спорту Ольге Алеевой, проработать варианты размещения таких пространств, и подумать над концепцией спортивного сквера в городе.

Еще один важный объект этого сезона – устройство правоповоротной полосы на проспекте Дзираева. Там Максим Афанасьев сделал замечания подрядчикам по установке бордюрного камня со сроком устранения – один день. Работы будут окончены к концу июля этого года. Проблемный участок доставлял неудобство жителям на протяжении нескольких лет. Низкая пропускная способность автодороги создавала пробки, а в период сильных дождей, из-за отсутствия ливневой канализации, в этом месте образовывалась большая лужа. Что касается обустройства велосипедной дорожки на проспекте Дзираева, то градоначальник обратил внимание на то, что от точечных работ надо отходить, а разрабатывать общегородскую концепцию развития велодорожек.

"У нас есть места, где можно комфортно кататься, но до них еще доехать надо. А манера подрядчиков устанавливать бордюрный камень с огромными перепадами делает это практически невозможным", - резюмировал Максим Афанасьев.

Проект "Тобольск 2020" разработан совместно администрацией города, правительством Тюменской области и компанией "СИБУР".