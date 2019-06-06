7 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на подстанции № 3 скорой медицинской помощи (ул. Суходольская, 25) начнется областной профессиональный конкурс "Мое призвание – сельская медицина".

В Тюмени в 10 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника.

В Тюмени в 15 часов на площади у здания городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется открытие трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области.

Этот день в истории:

1732 - в Петербурге заложен первый Зимний дворец, сооруженный для императрицы Анны Иоановны.

1867 - в России изданы особые правила, отдающие студентов под двойной контроль - университетского начальства и полиции.

1903 - в Берлине французский ученый Кюри объявил об открытии нового химического элемента - полония.

1919 - в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.

1929 - в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.

1947 - основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, позже ставшее обществом "Знание".

1960 - в Саудовской Аравии женщинам разрешено получать образование.

1965 - корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон.

2004 - Верховный суд США постановил, что американцы смогут подавать иски против правительств иностранных государств по поводу украденных произведений искусства, имущества и военных преступлений, произошедших в 1930-х годах.