7 июня - события дня
В Тюмени в 9 часов на подстанции № 3 скорой медицинской помощи (ул. Суходольская, 25) начнется областной профессиональный конкурс "Мое призвание – сельская медицина".
В Тюмени в 10 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника.
В Тюмени в 15 часов на площади у здания городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется открытие трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области.
Этот день в истории:
1732 - в Петербурге заложен первый Зимний дворец, сооруженный для императрицы Анны Иоановны.
1867 - в России изданы особые правила, отдающие студентов под двойной контроль - университетского начальства и полиции.
1903 - в Берлине французский ученый Кюри объявил об открытии нового химического элемента - полония.
1919 - в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.
1929 - в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.
1947 - основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, позже ставшее обществом "Знание".
1960 - в Саудовской Аравии женщинам разрешено получать образование.
1965 - корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон.
2004 - Верховный суд США постановил, что американцы смогут подавать иски против правительств иностранных государств по поводу украденных произведений искусства, имущества и военных преступлений, произошедших в 1930-х годах.