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Студентов привлекут к борьбе с кибермошенниками

Общество, 19:05 06 июня 2019

«Россия – страна возможностей» | Фото: «Россия – страна возможностей»

Cтудентов привлекут к борьбе с кибермошенниками. Соглашение о сотрудничестве по проекту "Профстажировки 2.0" с ПАО "Ростелеком" подписано на площадке XXIII Петербургского международного экономического форума, сообщает автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей".

"Перед тем, как запустить проект в новом формате, мы собрали пожелания от студентов, работодателей и представителей вузов со всей страны. Новая платформа даст возможность студентам взаимодействовать с работодателями напрямую и получать от них практико-ориентированные задания – кейсы, – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. – Такая коммуникация поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не для галочки, а "по заказу" компаний, которые в будущем могут пригласить молодого человека на стажировку или работу".

Платформа будет запущена до конца июня. Студенты смогут начать выполнять кейсы уже в сентябре. В числе партнеров проекта – ведущие федеральные и региональные компании. Их кейсы охватывают все виды экономической деятельности и направления подготовки. Всего подготовлено уже более 600 кейсов.

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# Россия страна возможностей , Ростелеком

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