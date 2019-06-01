Приоритетные задачи по профилактике правонарушений обсудили в региональном правительстве

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Новые подходы к антинаркотической информационной работе разработают в Тюменской области. Соответствующее решение было принято на совместном заседании антинаркотической комиссии и координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в регионе под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева 6 июня.

Свои предложения подготовят представители силовых ведомств, спецслужб, руководители региональных департаментов правительства. В целом, по итогам первого квартала 2019 года в регионе снизилось число грабежей, квартирных краж, а также преступлений, совершенных в общественных местах. Как отметил начальник УМВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов, обстановка, связанная с межнациональными отношениями тоже остается стабильной.

"Экстремистских проявлений насильственного характера, открытых конфликтов на межнациональной, расовой, религиозной почве и массовых беспорядков не допущено. Благодаря профилактике удалось уменьшить число преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами. Ведется активная борьба с незаконным оборотом наркотических средств. Здесь нужно отметить, что преступники привлекают детей для продажи запрещенных веществ", - рассказал он.

Основными причинами того, что подростки идут на преступление, Юрий Алтынов назвал отсутствие родительского контроля и денежное вознаграждение. В связи с этим разрабатывается и будет внедрен в региональную антинаркотическую программу комплекс мероприятий по информированию детей и их родителей о потенциальных угрозах.

Начальник Тюменской таможни Борис Яськов доложил, что ведомство ведет системную работу по пресечению контрабанды наркотических средств, психотропных сильнодействующих веществ, пересекающих границу Евразийского экономического союза, отслеживает международные почтовые отправления, проводит оперативно-розыскные и профилактические мероприятия на приграничных территориях с Казахстаном.

Как констатировали участники заседания, межведомственное взаимодействие всех структур позволяет добиться серьезных результатов и выполнить задачи, поставленные в государственных программах. Особое внимание на заседании уделили контролю в сфере миграционных отношений, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.

"Тюменская область занимает третье место в стране по привлекательности для переезда. К нам приезжают люди из российских регионов, а также из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и других стран. Динамика по снижению преступлений у нас есть, но, тем не менее, есть над чем работать", - заявил Сергей Сарычев.

Участники заседания проанализировали меры по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В частности, по вопросам трудоустройства после отбытия наказания, здесь работа проводится органами труда и занятости региона, УФСИН. Что касается мер социальной поддержки, как подчеркнула заместитель директора областного департамента социального развития Ирина Ожогина, граждане отбывшие наказание редко обращаются за помощью. "Мы проводим межведомственные рейды по местам проживания этих людей, контролируем, мотивируем. Анализ данных мероприятий показал, что количество трудоустроенных граждан при участии ведомств системы профилактики увеличилось: в 2018 году – 78 % (в 2017 – 51%). Более того, число граждан повторно совершивших преступления сократилось на 33%", - рассказала она, заверив, что весь комплекс мероприятий реализуется в 2019 году.

Вице-губернатор Тюменской области предложил разработать памятку для людей, которые освобождаются из мест лишения свободы, в которой будут указаны координаты общественных организаций, профильных структур, где человек может получить помощь.

Также на заседании комиссии подвели итоги традиционных конкурсов "Самый безопасный микрорайон", "Самый безопасный двор" и "Самое безопасное сельское поселение". Эксперты, проанализировав заявки, а их было 55, определили победителей. На комиссии им были вручены дипломы и благодарственные письма. Самым безопасным микрорайоном стал ТОС Казарово, награду получил председатель ТОС Александр Паули. Первое место в номинации "Самый безопасный двор" у ТСЖ "Луч" (Восточный административный округ Тюмени). Суерское сельское поселение Упоровского муниципального района получило звание "Самое безопасное сельское поселение".

Напомним, конкурс проводится на территории региона традиционно, территории-победители получают денежное вознаграждение для дальнейшего улучшения инфраструктуры и обеспечения комфортных условий для жителей. Так, за первые места в номинациях "Самый безопасный микрорайон" и "Самое безопасное сельское поселение" предусмотрены поощрения в 200 тыс. рублей, за второе – 100 тыс. рублей, обладатель третьего места получит 50 тыс. рублей. За первое место в категории "Самый безопасный двор" вручается 110 тыс. рублей, второе и третье 70 тыс. 40 тыс. рублей соответственно.

"Победители прошлых лет также продолжают участвовать в конкурсе, их работа благоприятно сказывается на дворах, поселениях, микрорайонах. К конкурсу все готовятся, стараются сделать свою территорию лучше. Мы такой формат поощряем и готовы поддерживать", - заверил Сарычев, награждая победителей.

Кроме того, в 2019 году в Тюменской области проводится конкурс на лучшую народную дружину и лучшего народного дружинника. В номинации "Лучшая народная дружина" первое место заняла казачья народная дружина Тюмени, в номинации лучший народный дружинник диплом вручен Федору Алексееву.

В заседании также приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев, заместитель начальника регионального управления ФСБ России по Тюменской области Александр Сополев, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, заместитель начальника управления Росгвардии по Тюменской области Валерий Лопатин, заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области Михаил Бугаков, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Левкина, начальник КПП "Тюмень - аэропорт" пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Аркадий Больдяев, а также представители руководства региональных структур и профильных ведомств.

Екатерина Исаева