Правительство Тюменской области, "Газпром нефть"и ТюмГУ договорились о сотрудничестве в создании НОЦ

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Соглашение о совместной работе по созданию научно-образовательного центра заключили правительство Тюменской области, компания "Газпром нефть" и Тюменский государственный университет в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня.

Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев и ректор ТюмГУ Валерий Фальков. Проект тюменского НОЦ - один из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые создаются в рамках федерального национального проекта "Наука" в регионах России.

"Компания "Газпром нефть" - наш естественный стратегический партнер. Принципиально важно, что мы создаем НОЦ общими усилиями Тюменской области, Югры и Ямала. "Газпром нефть" работает на территории всех трех регионов. Это означает, что интересы компании пересекаются с экономиками каждого из них", - подчеркнул Александр Моор. "Газпром нефть" сегодня - одна из самых инновационных компаний в нефтегазовом секторе, добавил губернатор. Она давно и активно сотрудничает со всеми крупными вузами, в том числе с тюменскими.

НОЦ - это не только наука и вузы, без надежного индустриального партнера научно-образовательный центр эффективно работать не сможет. Правительство Тюменской области видит в компании "Газпром нефть" не только заказчика, но и будущего потребителя технологий, которые будут созданы в НОЦ. Александр Моор выразил уверенность в том, что сотрудничество с компанией уже в ближайшее время принесет результаты.

"Мы очень давно сотрудничаем с тюменскими научными организациями, вузами и промышленными предприятиями. Подписание соглашения для нас - способ объединить эти направления в единую инновационную среду. Думаю, этот формат взаимодействия с региональными партнерами будет успешным", - сказал Вадим Яковлев.

Отметим, что в число партнеров "Газпром нефти" входят сегодня около 30 крупных российских научных центров. Тюменский НОЦ, работающий в ключевых регионах деятельности компании, позволит объединить интеллектуальные ресурсы Тюменской области, Ямала и Югры для создания передовых отечественных технологий и подготовки квалифицированных кадров.

Компания "Газпром нефть" и ТюмГУ уже реализуют единственную в стране программу по подготовке специалистов по интегрированному инжинирингу, объединяющему все этапы разработки месторождения. Прием в магистратуру "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" ведется с 2016 года. Кроме того, в университете при поддержке "Газпром нефти" действует программа дополнительного профессионального образования "HSE Менеджмент".

"Взаимодействие с "Газпром нефтью" - пример успешного сотрудничества университета и бизнеса. Поддержка компании позволяет нам развивать новые перспективные направления, применять инновационные образовательные технологии. В рамках НОЦ магистральными направлениями станут, среди прочего, арктические и нефтегазовые проекты. Соответственно, взаимодействие с таким серьезным индустриальным партнером в полной мере отвечает логике нацпроектов в области образования, науки и современных технологий", - подчеркнул ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Трехстороннее соглашение предусматривает реализацию совместных образовательных программ магистратуры, аспирантуры, дополнительного образования, проведение конференций, сессий и семинаров.

Евгений Бабенко