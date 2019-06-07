Синоптики обещают жителям региона жаркое лето

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несмотря на прохладное и дождливое начало июня, синоптики прогнозируют жаркое лето на Урале и в Западной Сибири.

Как отмечает центр Фобос, две зоны аномальной жары в июне образуются на территории России. Одна из них - над Уральским хребтом, востоком Русской равнины и Западной Сибирью.

Судя по долгосрочному прогнозу, настоящая жара придет в Тюмень лишь после 20 июня, когда средняя температура воздуха приблизится к 30 градусам тепла.

Жарким обещает быть и июль. А в августе зной начнет спадать, но температурный режим в целом будет близким к климатической норме. Хотя на Урале показания термометров все еще будут превышать средние многолетние значения.

Любовь Голышева