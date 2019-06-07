  • 7 июня 20197.06.2019пятница
  • USD65,2340
    EUR73,2708
  • В Тюмени 15..17 С 8 м/с ветер северо-западный

Синоптики обещают жителям региона жаркое лето

Общество, 11:03 07 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несмотря на прохладное и дождливое начало июня, синоптики прогнозируют жаркое лето на Урале и в Западной Сибири.

Как отмечает центр Фобос, две зоны аномальной жары в июне образуются на территории России. Одна из них - над Уральским хребтом, востоком Русской равнины и Западной Сибирью.

Судя по долгосрочному прогнозу, настоящая жара придет в Тюмень лишь после 20 июня, когда средняя температура воздуха приблизится к 30 градусам тепла.

Жарким обещает быть и июль. А в августе зной начнет спадать, но температурный режим в целом будет близким к климатической норме. Хотя на Урале показания термометров все еще будут превышать средние многолетние значения.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 07.06.2019На пикнике в Тюмени выберут делегатов на форум "Утро"
11:36 07.06.2019Российские студенты смогут учиться в 5G-лаборатории
11:25 07.06.2019На концерте немецких коллективов тюменцам раздадут буклеты с текстами
11:03 07.06.2019Синоптики обещают жителям региона жаркое лето