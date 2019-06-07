Тюменская область - в тройке лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата

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Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. На первом месте - Москва, на втором - Республика Татарстан. Презентация результатов рейтинга прошла в рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня.

К лидирующей группе приблизилась Калужская область, "отыгравшая" за год сразу девять позиций. Впервые в "двадцатку" попали Новгородская и Смоленская области, вернулся в Топ-20 Башкортостан. Эти регионы заменили выбывших - Хабаровский край, Калининградскую и Свердловскую области.

"Попасть в двадцатку в этом году было сложнее. Мы посчитали, что те регионы, которые сегодня у нас оказались за пределами Топ-20, в 2018 году оказались бы в десятке лучших", - отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Средний интегральный индекс рейтинга увеличился на 7,3 балла (+2,9 %), но это вдвое меньше аналогичного показателя 2018 года. "69 регионов улучшили интегральный индекс по сравнению с прошлым годом, - сообщила глава АСИ. - 62 региона демонстрируют устойчивый рост три года подряд".

Рейтинг рассчитан по 44 показателям - они сводятся в индекс (максимум 400 баллов). Все показатели сгруппированы по четырем направлениям оценки: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата проводится федеральным Агентством стратегических инициатив с 2014 года. Тогда в рейтинге участвовал 21 регион. Начиная с 2017 года, участниками рейтинга стали все 85 республик, краев и областей Российской Федерации.

В число задач Национального рейтинга входит выявление лучших региональных практик работы с инвесторами и создание системы стимулов для повышения инвестиционной привлекательности российских регионов, а также формирование и развитие эффективных региональных проектных команд.

Национальный рейтинг отражает позицию бизнесменов-инвесторов, поскольку готовится под руководством ведущих деловых ассоциаций страны. В подготовку рейтинга 2019 года было вовлечено более 400 тыс. представителей предпринимательского сообщества.

Рейтинг оценивает работу региональных властей по повышению инвестиционной привлекательности по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого бизнеса. В 2018 году 92% российских регионов улучшили свой результат по сравнению с 2017 годом. В число лидеров роста вошла тогда и Тюменская область.

Напомним, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 2018 Тюменская область заняла первое место. На втором месте тогда оказалась Москва, на третьем - Республика Татарстан.

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Евгений Бабенко