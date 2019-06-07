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Врачи рассказали, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья

Общество, 16:21 07 июня 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Мороженое без вреда для здоровья можно позволить себе не более трех раз в неделю, считает врач диетолог-гастроэнтеролог центра восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" Татьяна Голубева.

Она уточнила, что за один раз можно съедать порцию, которая составляет около 100 граммов.

Если выбирать вид мороженого, который наиболее полезен, по мнению диетолога, следует отдать предпочтение более натуральному, в котором нет добавок, растительных жиров в большом количестве, консервантов и стабилизаторов.

"Мороженое - это сочетание углеводов в большом количестве и жира. Если у человека есть проблемы с лишним весом, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Лучше отказаться от мороженого или выбирать его по типу сорбета, которое делается из ягод и фруктов в замороженном виде", - рекомендовала Татьяна Голубева.

Татьяна Золявина

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