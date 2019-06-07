8 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в поликлинике Медицинского города (ул. Барнаульская, 32) начнется день борьбы с меланомой.

В Тюмени в 11 часов в экопарке "Затюменский" начнется пикник "Актив".

В Тюмени в 12 часов в садовом обществе "Лесная сказка" (17 км Велижанского тракта, территория правления) начнется проект для тюменских садоводов "Лето на даче с физкультурой".

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется Шоу комедийной импровизации "BreakFastBand".

В Ишиме пройдут "Ершовские дни-2019".

Этот день в истории:

1786 - в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1824 - Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.

1869 - Айвз Макгаффни из Чикаго запатентовал пылесос.

1946 - основана Международная организация журналистов.

1948 - под руководством Курчатова в Челябинске-40 (ныне Озерск) выполнен пуск первого отечественного промышленного ядерного реактора.

1988 - принят закон "О кооперации в СССР" (начало легализации частной деятельности - второй этап перестройки).

1989 - на Международном аэрокосмическом салоне во Франции впервые представлен советский боевой вертолет Ми-28.

1990 - российский парламент проголосовал за приоритет российских законов над всесоюзным законодательством.