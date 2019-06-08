9 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов на спортивном поле средней школы № 40 (ул. Профсоюзная, 46) начнутся соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады среди дворовых команд города.
В Тюмени в 11 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется городской Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту.
В Ишиме пройдут "Ершовские дни-2019".
Этот день в истории:
1672 — родился Петр I Великий, царь России (с 1682 года) и первый российский император.
1719 — Петр I поделил российские губернии на провинции и уезды.
1822 — в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.
1883 — торжественное открытие Исторического музея в Москве.
1934 — вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.
1945 — учреждение медалей СССР "За взятие Берлина", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За взятие Кёнигсберга", "За освобождение Белграда", "За освобождение Варшавы", "За освобождение Праги".
2000 — Владимир Путин ввел прямое президентское правление в Чечне.