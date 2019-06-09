10 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Советская, 61 (малый зал) начнется областной обучающий семинар для организаторов зрелищных мероприятий "Особенности организации зрелищных мероприятий для несовершеннолетних. Соблюдение требований Федерального закона от 29.01.2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
В Тюмени в 10 часов 30 минут на Центральной площади (ул. Володарского, 45) начнется пресс-конференция, посвященная проведению 12 июня велофестиваля и велопарада.
В Тюмени пройдут торжественные мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения заслуженного строителя, железнодорожника Дмитрия Коротчаева. В 10 часов состоится возложение цветов у памятного знака на административном здании по ул. Герцена, 72, в 11 часов - возложение цветов на могилу Д.И. Коротчаева на Червишевском кладбище, в 13 торжественная встреча в ДК "Нефтяник".
В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту.
Этот день в мире:
1190 - при форсировании горной речки Салеф в Малой Азии утонул император Римской империи и германский король Фридрих I Барбаросса.
1870 - родился Сергей Спасокукоцкий, выдающийся русский хирург.
1909 - основана столица Австралии Канберра.
1913 - родился советский композитор Тихон Хренников.
1921 - основан государственный музей-усадьба Льва Толстого "Ясная поляна".
1929 - родилась советская певица Людмила Зыкина.
1930 - родился художник Илья Глазунов.
1936 - в СССР создана киностудия "Союзмультфильм".
1942 - гитлеровцы уничтожили чешский поселок Лидице вместе с жителями.
1943 - войска Красной армии начали крупную наступательную операцию на Карельском перешейке.
1944 - гитлеровцы уничтожили французский поселок Орадур-сюр-Глан.
1967 - СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.