Многодетные семьи Тюмени приглашают на "Театральные субботы"

Архивное фото детского центра «Грин-Ландия» Архивное фото детского центра «Грин-Ландия»

Новый творческий проект для многодетных семей "Театральные субботы " запустили детский центр "Грин-Ландия" и Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева.

В течение месяца многодетные семьи поучаствуют в тренингах по пластике, сценической речи, сценической импровизации. Им предоставится возможность увидеть членов своей семьи с новой творческой стороны, создать спектакль и показать его своим друзьям и родным. Занятия будут организованы в июне, июле и августе.

“Театральная деятельность - это самый распространенный вид детского творчества. Мы приглашаем родителей и их детей погрузиться в театр, как в игру, но не бездумную, а вложить в неё свой смысл. Создать спектакль о том, что волнует именно вашу семью. Ведь совместные постановки сплачивают, объединяют всех членов семьи общностью интересов, являются хорошей школой совместных переживаний”, - отмечают в центре “Грин-Ландия”.

Все занятия будут проходить по средам и субботам вечером. К участие в проекте приглашаются многодетные семьи с детьми в возрасте от 5 до 14 лет. Участие в проекте бесплатное, сообщает Вслух.ру.