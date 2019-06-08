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Многодетные семьи Тюмени приглашают на "Театральные субботы"

Общество, 10:48 08 июня 2019

Архивное фото детского центра «Грин-Ландия»

Новый творческий проект для многодетных семей "Театральные субботы " запустили детский центр "Грин-Ландия" и Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева.

В течение месяца многодетные семьи поучаствуют в тренингах по пластике, сценической речи, сценической импровизации. Им предоставится возможность увидеть членов своей семьи с новой творческой стороны, создать спектакль и показать его своим друзьям и родным. Занятия будут организованы в июне, июле и августе.

“Театральная деятельность - это самый распространенный вид детского творчества. Мы приглашаем родителей и их детей погрузиться в театр, как в игру, но не бездумную, а вложить в неё свой смысл. Создать спектакль о том, что волнует именно вашу семью. Ведь совместные постановки сплачивают, объединяют всех членов семьи общностью интересов, являются хорошей школой совместных переживаний”, - отмечают в центре “Грин-Ландия”.

Все занятия будут проходить по средам и субботам вечером. К участие в проекте приглашаются многодетные семьи с детьми в возрасте от 5 до 14 лет. Участие в проекте бесплатное, сообщает Вслух.ру.

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