От авангарда до реализма: тюменцев ждет грандиозная выставка изобразительного искусства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка "Сокровища музеев России", которая откроется в Тюмени 12 июня, станет настоящим подарком для жителей Тюмени и области. Приурочена она будет не только ко Дню России, но и предстоящему 75-летию региона.

В настоящее время в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова идут подготовительные работы. По словам тюменского искусствоведа Натальи Паромовой, открытие выставки - большой праздник для жителей Тюмени.

"Все знают, что существуют особые музеи, такие, как Эрмитаж и Третьяковская галерея. Но есть еще множество музеев в городах России, где хранятся шедевры русской и западноевропейской живописи. Проект возник для знакомства с тем, что хранится в регионах России. Такие выставки редки. Здесь работы представляет Пермская государственная картинная галерея, Омский художественный музей, представлены работы малых городов - Суздаля и Рыбинска. Тюмень тоже показывает свои произведения", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллекция охватывает русское искусство с XVIII века до второй половины XX века и включает в себя несколько десятков произведений выдающихся художников. Разнообразие имен и произведений дают возможность проследить поэтапное развитие отечественного искусства.

"Если говорить о XVIII веке, то это русский авангард, который известен во всем мире. А искусство XX века – это социалистический реализм. В этих картинах - энергия жизни, идеал. Немногие знают, что когда в Европе была депрессия и практически не существовало грандиозных полотен, в СССР они были. Это очень интересная страница нашей изобразительной культуры и она здесь представлена блестяще", - рассказала Наталья Паромова.

В числе выдающихся художников, произведения которых увидят жители и гости Тюмени, советский живописец Юрий Пименов – мастер, произведения которого неоднократно выставлялись за рубежом. Наталья Паромова отметила и Петра Оссовского – художника сурового стиля 60-х годов.

На выставке посетители познакомятся также с полотнами кисти Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Крамского, Алексея Антропова, Сергея Виноградова, Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Ивана Билибина, Аристарха Лентулова, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

Выставка создана в рамках Национального проекта "Культура" патриаршим советом по культуре при участии проекта "Россия – Моя история", Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" и Фонда "Прорыв".

Тюмень – первый город, который принимает передвижную экспозицию. Затем в течение полугода она будет демонстрироваться в восьми городах России.

Открытие выставки состоится 12 июня в 17 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Затем посетителей будут ждать ежедневно до 4 августа с 11 до 20 часов. Вход свободный.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева