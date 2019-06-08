Тюменцы презентовали идеи представителю московского культурного центра ЗИЛ

архивное фото zilcc.ru архивное фото zilcc.ru

В Тюмени прошла встреча с директором московского культурного центра ЗИЛ. Горожане узнали о современных формах и подходах к реализации событий, а также представили инициативы, которые планируют реализовать в городе.

13 активных тюменцев презентовали Ирине Смиренко идеи, среди них прикладные мастер-классы, программа по формированию медиасообщества, ярмарка hand-made. Также 60 горожан познакомились с приемами креативной экономикой на примере опыта работы ЗИЛа.

Так, Ирина рассказала о фольклорном ансамбле "Ожерелье" и группе современных танцев. В первом выступают — 60-летние женщины, во втором — 20-25-летние парни. Когда организаторы попытались найти точки соприкосновения коллективов, зародилась идея креативной программы, в которой танцоры двигаются под аккомпанемент в народных костюмах, сообщает "Моя территория" редакции сайта Moi-portal.ru.

"У нас получилось сделать нечто переворачивающее сознание. А так как в Москве немыслимое количество предложений и люди постоянно ищут что-то новое, поэтому мы стараемся постоянно удивлять. И как показывает обратная связь, у нас это получается", – пояснила Ирина.

Во второй части встречи прошел питч идей. Все желающие могли поделиться инициативой и получить обратную связь. Так, были представлены: летняя арт-резиденция Comic Camp'19 для художников, нуждающихся в свободном времени и пространстве для реализации новых проектов, hand-made ярмарка тюменских мастеров с мастер-классами, а также мастер-классы по писательскому и поэтическому мастерству и программа по формированию медиасообщества УФО "Киноляп".

Напомним, встреча прошла в преддверии открытия нового мультицентра "Контора пароходства", который станет event-площадки, объединяющей представителей креативных профессий и новых подходов. Сейчас идеи, которые предложили тюменцы будут рассматриваться организаторами, после чего лучшим предложат провести событие в пространстве. Оно откроется этим летом на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова.