11 июня - события дня
В Тюмени в 14 часов в Гилёвской роще начтнется экологическая акция, призванная привлечь внимание к вопросу защиты представителей фауны, обитающих в городских лесах.
В Тюмени в 15 часов 30 минут на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ул. Л. Толстого, 1) начнется шахматный турнир "ТВВИКУ-Тюмень", посвященный Дню России. Массовая матчевая встреча станет репетицией установления рекорда России.
В Тюмени пройдет областная патриотическая акция "Мы - граждане России", на которой состоится вручение паспортов молодым гражданам России.
В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту.
Этот день в истории:
1742 - Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.
1858 - в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор, возведенный по проекту архитектора Монферрана. Это одно из крупнейших культовых зданий России — его высота составляет 101,5 м.
1939 - президент США Франк Рузвельт впервые угостил будущую королеву Англии Елизавету II хот-догом.
1969 - на базе строительного факультета Тюменского индустриального института был организован инженерно-строительный институт. В настоящее время — строительный институт в составе Тюменского индустриального университета.
1992 - в России принята государственная программа приватизации.