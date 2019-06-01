11 июня - события дня

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в Гилёвской роще начтнется экологическая акция, призванная привлечь внимание к вопросу защиты представителей фауны, обитающих в городских лесах.

В Тюмени в 15 часов 30 минут на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ул. Л. Толстого, 1) начнется шахматный турнир "ТВВИКУ-Тюмень", посвященный Дню России. Массовая матчевая встреча станет репетицией установления рекорда России.

В Тюмени пройдет областная патриотическая акция "Мы - граждане России", на которой состоится вручение паспортов молодым гражданам России.

В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту.

Этот день в истории:

1742 - Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.

1858 - в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор, возведенный по проекту архитектора Монферрана. Это одно из крупнейших культовых зданий России — его высота составляет 101,5 м.

1939 - президент США Франк Рузвельт впервые угостил будущую королеву Англии Елизавету II хот-догом.

1969 - на базе строительного факультета Тюменского индустриального института был организован инженерно-строительный институт. В настоящее время — строительный институт в составе Тюменского индустриального университета.

1992 - в России принята государственная программа приватизации.