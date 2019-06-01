Андрей Степанов: родителям не стоит ограничиваться только просмотром маркировки возраста на афишах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для того, чтобы максимально обезопасить своих детей от негативной информации, родителям не стоит ограничиваться только просмотром маркировки возраста на афишах. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов на семинаре по организации зрелищных мероприятий для несовершеннолетних в Тюмени 10 июня.

"Отпуская подростка или ведя ребенка на какое-то мероприятие, родители должны четко понимать, что он там увидит и услышит. Очень важно быть вместе с детьми – в интернет-пространстве, музыке, любых увлечениях, чтобы знать, в каком направлении ребенок развивается", - сказал омбудсмен.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской области Ларисы Невидайло, спорные моменты по проведению праздников, где может быть информация, причиняющая вред здоровью или развитию детей, обычно удается решить в досудебном порядке. Предприниматели, которые являются организаторами, идут навстречу представителям родительской общественности и власти. От родителей не раз поступали обращения по поводу проведения хэллоуинов с использованием атрибутики, натуралистично изображающей травмы и увечья, или выступлений артистов, в репертуаре которых есть ненормативная лексика, пропаганда алкоголя, психотропных веществ.

Заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу Руслан Джумасов сообщил, что, в случае несоблюдения информационной безопасности детей можно обратиться к экспертам, имеющим аккредитацию от Роскомнадзора. Список 105 экспертов можно найти на официальном сайте организации, в Тюменской области среди них - специалисты регионального центра "Семья" и представители общественных родительских организаций.

В Центре "Семья" работают восемь экспертов, за 2017-2018 годы они провели восемь экспертиз, пояснила юрисконсульт учреждения Елена Журба. "Большая часть случаев выявления вредной для детей информации зафиксирована в сети Интернет. После вынесения заключения экспертов совместно с прокуратурой Тюменской области было вынесено решение о закрытии одного сайта и одной интернет-игры из-за сцен насилия и ненормативной лексики. Совместно с областной библиотекой проводилась экспертиза для изъятия из оборота печатных изданий", - проинформировала Елена Журба.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Кургузова