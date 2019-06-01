Андрей Степанов: родителям не стоит ограничиваться только просмотром маркировки возраста на афишах
Для того, чтобы максимально обезопасить своих детей от негативной информации, родителям не стоит ограничиваться только просмотром маркировки возраста на афишах. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов на семинаре по организации зрелищных мероприятий для несовершеннолетних в Тюмени 10 июня.
"Отпуская подростка или ведя ребенка на какое-то мероприятие, родители должны четко понимать, что он там увидит и услышит. Очень важно быть вместе с детьми – в интернет-пространстве, музыке, любых увлечениях, чтобы знать, в каком направлении ребенок развивается", - сказал омбудсмен.
По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской области Ларисы Невидайло, спорные моменты по проведению праздников, где может быть информация, причиняющая вред здоровью или развитию детей, обычно удается решить в досудебном порядке. Предприниматели, которые являются организаторами, идут навстречу представителям родительской общественности и власти. От родителей не раз поступали обращения по поводу проведения хэллоуинов с использованием атрибутики, натуралистично изображающей травмы и увечья, или выступлений артистов, в репертуаре которых есть ненормативная лексика, пропаганда алкоголя, психотропных веществ.
Заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу Руслан Джумасов сообщил, что, в случае несоблюдения информационной безопасности детей можно обратиться к экспертам, имеющим аккредитацию от Роскомнадзора. Список 105 экспертов можно найти на официальном сайте организации, в Тюменской области среди них - специалисты регионального центра "Семья" и представители общественных родительских организаций.
В Центре "Семья" работают восемь экспертов, за 2017-2018 годы они провели восемь экспертиз, пояснила юрисконсульт учреждения Елена Журба. "Большая часть случаев выявления вредной для детей информации зафиксирована в сети Интернет. После вынесения заключения экспертов совместно с прокуратурой Тюменской области было вынесено решение о закрытии одного сайта и одной интернет-игры из-за сцен насилия и ненормативной лексики. Совместно с областной библиотекой проводилась экспертиза для изъятия из оборота печатных изданий", - проинформировала Елена Журба.
Ирина Кургузова