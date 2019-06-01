Подготовка к отопительному сезону в Тобольске должна быть завершена до конца августа

| Фото: архив администрации Тюмени | Фото: архив администрации Тюмени

Все ремонтные работы в рамках подготовки к отопительному сезону в Тобольске должны быть завершены до 25 августа.

Такую рекомендацию руководителям управляющих организаций, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и субъектов электроэнергетики дал на заседании оперативного штаба по подготовке к работе в отопительный период заместитель главы города Александра Шпиренко. По его словам, утверждена программа проведения мероприятий.

"Комиссия должна в срок до второго сентября провести проверку всех организаций с оформлением актов готовности и выдачей паспортов. Руководители управляющих организаций, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и субъектов электроэнергетики до 25 августа должны представить на рассмотрение городской комиссии документы, подтверждающие готовность жилого фонда и объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период", - подчеркнул Александр Шпиренко.

Оперативный штаб, который будет возглавлять глава города Максим Афанасьев, создан для того, чтобы контролировать эту работу, еженедельно сверяя графики и корректируя при необходимости ход подготовки. Александр Шпиренко обратил особое внимание на ужесточение требований к местам раскопок. Помимо техники безопасности на контроле культура проведения земляных работ, а также качество восстановления благоустройства.

В работе штаба приняли участие представители "Тепло Тюмени" - филиала СУЭНКО. Главный инженер филиала Александр Копрянцев сообщил, что в рамках ремонтных программ своими силами и силами подрядных организаций будет произведена замена распределительных тепловых сетей на четырнадцати участках, пройдут работы и по замене изоляции. Особое внимание уделяется промывке внутридомовых сетей в многоквартирных домах. На сегодняшний день из 603 многоквартирных домов она проведена пока только на 62.

Что касается ремонта водопроводных сетей и сетей электроснабжения, то по информации заместителя директора "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" Ильшата Курманова до начала отопительного сезона будут выполнены ремонты на двух участках водопроводных и шести канализационных сетей. Запланированы ремонтные работы на восьми сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства - это водозаборы и канализационные насосные станции.

На заседании штаба были также назвали цифры и по ремонту городских объектов электроснабжения. Так, на сегодняшний день из 32 трансформаторных подстанций больше половины уже приведены в соответствие.