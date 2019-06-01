12 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов на Цветном бульваре начнется XXV областной фестиваль национальных культур "Мост Дружбы".
В Тюмени в 10 часов на Центральной площади начнется Тюменский велопарад. В 11 часов 30 минут от здания правительства области будет дан старт первым заездам.
В Тюмени в 11 часов в центре "Аванпост" начнется торжественное открытие регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры "Победа".
В Тюмени в 11 часов 30 минут на Цветном бульваре начнется митинг-концерт в рамках XXV областного фестиваля национальных культур "Мост Дружбы", посвященного Дню России.
В Тюмени в 17 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставки "Сокровища музеев России".
В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре начнется закрытый предпремьерный показ спектакля "Испанская баллада".
Этот день в истории:
1664 — североамериканский город Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.
1849 - Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.
1897 - Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.
1955 - в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов.
1965 - новые небесные тела, названные голубыми галактиками, что подтверждает теорию большого взрыва о рождении Вселенной.
1990 - съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
1991 - прошли первые в истории выборы президента России. Победу одержал Борис Ельцин.
1992 — образованы Пограничные войска Российской Федерации.