12 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на Цветном бульваре начнется XXV областной фестиваль национальных культур "Мост Дружбы".

В Тюмени в 10 часов на Центральной площади начнется Тюменский велопарад. В 11 часов 30 минут от здания правительства области будет дан старт первым заездам.

В Тюмени в 11 часов в центре "Аванпост" начнется торжественное открытие регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры "Победа".

В Тюмени в 11 часов 30 минут на Цветном бульваре начнется митинг-концерт в рамках XXV областного фестиваля национальных культур "Мост Дружбы", посвященного Дню России.

В Тюмени в 17 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставки "Сокровища музеев России".

В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре начнется закрытый предпремьерный показ спектакля "Испанская баллада".

Этот день в истории:

1664 — североамериканский город Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

1849 - Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.

1897 - Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

1955 - в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов.

1965 - новые небесные тела, названные голубыми галактиками, что подтверждает теорию большого взрыва о рождении Вселенной.

1990 - съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

1991 - прошли первые в истории выборы президента России. Победу одержал Борис Ельцин.

1992 — образованы Пограничные войска Российской Федерации.