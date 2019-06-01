13 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Проведение в Тюмени XXX Всероссийского олимпийского дня, приуроченного к 125-летнему юбилею Международного олимпийского комитета".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Интервью как у Дудя" в рамках медиакурса "Расскажи о себе сам".

Этот день в истории:

1373 — Англия и Португалия подписали действующий до сих пор договор о союзе (старейший в мире).

1782 — в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство.

1825 - житель Нью-Йорка Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1843 — Манифест Николая I о замене ассигнаций и других бумажных денежных знаков кредитными билетами.

1857 - в Лондоне Герцен выпустил первый номер журнала "Колокол" - первого русского оппозиционного издания.

1860 - учрежден Государственный банк России.

1934 - образованы Воронежская и Курская области.

1942 - президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании офиса стратегических служб - позже ставшего центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

1958 - заработал первый китайский экспериментальный ядерный реактор.

1961 — в Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея космонавтики.