Александр Моор вручил тюменцам трудовые награды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сегодня наш регион уверенно движется вперед, и в этом заслуга каждого, кто трудится на его благо. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая торжественную церемонию вручения государственных, ведомственных и региональных наград жителям региона, которая прошла в областном правительстве в канун Дня России 11 июня.

"Вы достигли больших успехов в труде и службе. Внесли весомый вклад в развитие региона. Вы создаете и приумножаете богатство нашей земли - в экономике, науке, медицине, в образовании, культуре и спорте. Все ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд очень важны для региона. Они достойно отмечены на высоком государственном и областном уровнях. Все вместе мы создаем не только настоящее, но и будущее Тюменской земли и всей России", - обратился к награжденным Александр Моор.

Глава региона поздравил собравшихся с Днем России и поблагодарил за созидательный труд, талант и доблесть.

Александр Моор вручил государственную награду генеральному директору АО "Тобольский городской молочный завод" Виктору Охрименко. Указом президента России ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии РФ".

"Эта награда - признание заслуг и успехов всего коллектива нашего предприятия, на котором я проработал 35 лет. Наша основная задача - удовлетворение потребности жителей региона в качественных молочных продуктах из натурального сырья. Благодарю губернатора и правительство Тюменской области за поддержку сельского хозяйства и пищевой промышленности", - сказал Виктор Охрименко.

Почетной грамоты президента России удостоен врач по спортивной медицине Федерального научно-клинический Центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства Владимир Семенов. Он награжден за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане.

Благодарность президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность объявлена руководителю клубного формирования Центра искусств и культуры Тобольска Файзане Сайфуллиной.

В преддверии Дня России три жителя региона удостоены ведомственных наград. Еще 39 тюменцев стали обладателями региональных почетных званий, почетных грамот и благодарностей губернатора Тюменской области.

"Все мы, каждый на своем месте, стремимся к одному - чтобы наша область укрепляла свои позиции, оставалась территорией развития и больших возможностей, где жить комфортно и безопасно, а работать - интересно и результативно", - подчеркнул в заключительном слове Александр Моор.

Евгений Бабенко