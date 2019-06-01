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Тюменские школьники сдадут ЕГЭ по биологии

Общество, 09:34 12 июня 2019

департамента образования Тюменской области | Фото: департамента образования Тюменской области

ЕГЭ по биологии, а также информатике и ИКТ начнется в 10 часов 13 июня. На информатику будет отведено 3 часа 55 минут, на биологию - 3 часа 30 минут.

В Тюмени в основной этап ЕГЭ по биологии сдают 859 выпускников, по информатике - 489 11-классников. Неудовлетворительный результат не повлияет на получение аттестата, при необходимости предмет по выбору можно будет пересдать только на следующий год (обязательные предметы - русский язык и математику - в сентябре).

С 17 июня до 1 июля предусмотрено восемь резервных дней для выпускников, которые по уважительным причинам не присутствовали на экзамене. В частности, для биологии и информатики резервный день - 20 июня, либо 1 июля, когда резерв распространяется на все предметы, сообщает "Вслух.ру"

Ученики Тюменской области могут посмотреть результаты экзаменов на портале "Электронного образования" или в системе WEB-образования. Также работает горячая линия регионального департамента образования департаменте образования и науки: (3452) 56–93–49; 39–02–05; 39–02–30.

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