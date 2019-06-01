Областной фестиваль "Мост дружбы" объединил десятки тысяч тюменцев, заявил губернатор

Даниила Савиных. admtyumen.ru Даниила Савиных. admtyumen.ru

Двадцать два национальных подворья, развернутых на Цветном бульваре в Тюмени в рамках XXV областного фестиваля "Мост дружбы", посетили губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель областной думы Сергей Корепанов и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Почетные гости тепло поздравили представителей общественных национально-культурных объединений региона с Днем России, ознакомились с традициями, обычаями, культурой, ремеслами и кухней народов, населяющих многонациональную Тюменскую область.

"На сибирской земле всегда жили много национальностей. На протяжении всей истории освоения нашей территории они делали одно большое общее дело. Традиции межнационального согласия, которые перешли к нам от отцов и дедов, позволяют и сегодня дружно жить большой, многонациональной семьей. Несмотря на все различия, у нас общие цели и общее будущее", - подчеркнул Александр Моор.

Именно на крепком межнациональном согласии строится экономическая мощь и инвестиционная привлекательность Тюменской области, уверен глава региона.

"Только на основе межнационального согласия, мира, взаимного уважения и понимания и Тюменская область, и любой другой регион, и Россия в целом могут двигаться вперед", - заявил губернатор.

День России и областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" символизируют единение людей разных национальностей, отметил Сергей Корепанов.

По мнению Руслана Кухарука, праздник межнациональной дружбы стал для Тюмени доброй традицией. "Мы собираемся на Цветном бульваре одной большой семьей. Очень приятно видеть улыбки на лицах людей", - сказал глава Тюмени.

Глава региона проявил большой интерес к национальным традициям народов Тюменской области. Например, на подворье казахской национально-культурной автономии Александр Моор принял участие в обряде метания кости. Губернатор попал точно в цель, и это добрая примета, рассказал председатель областной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.

"Фестиваль национальных культур "Мост дружбы" с каждым годом становится все популярнее у жителей региона. Все больше национально-культурных общественных организаций хотят принять в нем участие, ярче и интереснее становятся праздничные программы. На Цветном бульваре фестивалю уже становится тесновато. Думаю, в будущем нам понадобится новая, более просторная площадка", - отметил Есенгалий Ибраев.

Отметим, что митинг-концерт в честь Дня России и областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" собрали на Цветном бульваре более 12 тыс. гостей. По всей Тюменской области сегодня проходит более 600 праздничных мероприятий. В них принимают участие около 25 тыс. человек.

Евгений Бабенко