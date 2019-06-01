14 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 6 часов от центра "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется пресс-тур в Ишимский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Согласие" "В фокусе семья и дети. Реализация национального проекта "Демография".

В Тюмени в 10 часов в Областной клинической больнице № 1 (ул. Котовского, 55) начнется открытие -презентация нового кабинета МРТ отделения лучевой диагностики.

В Тюмени в 10 часов от гостиницы "Знаменская" (ул. Челюскинцев, 22) начнется "Славянский ход — 2019".

В Тюмени в 10 часов в зале совещаний по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж) начнутся публичные обсуждения деятельности Тюменского УФАС России.

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

В Тюмени в 12 часов в ДЮСШ "Прибой" на стадионе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется встреча юных тюменских футболистов с тренерским составом Академии клуба "Зенит" (г. Санкт-Петербург).

В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) начнется IV фестиваль литературы и искусства "БиблиоАРТ".

Этот день в истории:

1777 - на континентальном конгрессе в Филадельфии утвержден национальный флаг США.

1797 — после французского завоевания провозглашено создание Лигурийской республики.

1951 - в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер - UNIVAC 1.

1834 - Исаак Фишер (штат Вермонт) запатентовал наждачную бумагу.

1847 - немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную его именем.

1891 - состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали.

1898 - в России впервые законодательно ограничен рабочий день (11,5 часов).

1938 - в США запатентован хлорофилл.

1982 — Окончание Фолклендской войны, победа Великобритании.

1999 — Верховный суд США отменил 65-летний запрет на телерекламу казино.

2009 — В Минске прошел 1-й Белорусский Республиканский фестиваль "День молока".